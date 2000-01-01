25.12 15:02 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с генералом Бриком

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После того, как на комитете Кнессета по обороне и в израильской прессе прозвучал критический доклад уполномоченного по делам солдат генерал-майора Ицхака Брика, с ним решил встретиться глава правительства Биньямин Нетаниягу.Встреча прошла по просьбе премьер-министра в его резиденции в Иерусалиме. Нетаниягу хотел подробнее узнать от Брика его мнение о состоянии сухопутных сил.Брик, уходящий после десятилетней каденции с поста уполномоченного по делам солдат на заседании Кнессета по обороне 11 декабря заявил “На протяжении многих лет мы наблюдаем деградацию организационной культуры в армии. Она достигла пика в последнее время. Худшие и посредственности занимают вытесняют лучших. За три последних года образовался убийственный микс - неоправданные сокращения личного состава (контрактников) и сокращение срока службы для мужчин. В результате образовалась гигантская пропасть между тем, что требует реальность, и тем, что мы имеем в нашем распоряжении. Ситуация требует организации независимого внешнего расследования во главе с судьей Верховного Суда”.Высшее командование представляет ситуацию так, что она не отражает реального положения дел, потому что генералы не знают , что творится на местах. Сверху все кажется прекрасным, снизу - ситуация совершенно иная.Брик подчеркнул: Я не хочу возвращаться к травме Войны Судного Дня, но деградация продолжается на протяжении многих лет, у нас - дурная организационная культура,и мы не разбираемся с ядром проблемы”. В качестве примера Брик привел доклад о проблемах в танковой бригаде, составленный год назад 25 офицерами - и с того момента ничего не изменилось. Брик сказала: “Хватит говорить - Брик, Брик, Брик, это доклад составлен профессиональными офицерами, входившими в инспекционную комиссию”.