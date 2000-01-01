Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Реакция на решение Ривлина: `пустая трата времени` | Фото:25.09 21:55   MIGnews.com

Реакция на решение Ривлина: "пустая трата времени"

Появилась первая реакция политиков на решение президента Реувена Ривлина выдать мандат на формирование правительства Биньямину Нетаниягу.

Председатель "Демократического лагеря" Ницан Горовиц заявил, что подобная затея – "пустая трата времени".

"Обидно, что президент Ривлин решил дать мандат тому, кто подозревается в преступности, кто возглавляет вторую по величине партию, и кто всего три месяца назад доказал, что он не в состоянии выполнить поставленную задачу. К сожалению, это пустая трата времени", – сказал Горовиц.

По его мнению, Нетаниягу не сможет сформировать правительство, в то время, как израильское общество "продолжает с каждым днем выплачивать высокую экономическую и социальную цену".

Также мнение выразил Яир Лапид ("Кахоль Лаван"), правда сделал это незадолго до объявления решения.

"Ганц станет премьер-министром, а Биби займется своими уголовными делами. Попытки "Ликуда" внести раскол в "Кахоль Лаван" не впечатляют", – сказал Лапид.

Тем временем, в "Ликуде" обвиняют Лапида в неконструктивной позиции, утверждая, что к тупику в переговорах привел именно он своим отказом войти в правительство вместе с Нетаниягу.

Член партии "Ликуд" Шломо Караи ответил представителям "Кахоль Лаван" сформировать правительство единства. "Сегодня президент показал, что он приложил большие усилия, чтобы сформировать справедливое правительство для обеих сторон, но в "Кахоль Лаван" отказались от любого предложения. Теперь ясно, чьи руки чисты", – подчеркнул он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:21
Зеленский про Байдена: никто не давил, никому не должен
21:44
Новая угроза Израилю - ракеты на Западном берегу
21:31
Лавров выступил за перенос мероприятий из США: что произошло
21:10
Нетаниягу получил мандат: как отреагировал Ганц
20:57
Теракт в Израиле: появилось видео нападения
20:37
Нетаниягу Ганцу: нация должна быть объединена!
20:10
Эмили Ратаковски сходила за покупками в нижнем белье
19:59
Трамп Зеленскому: посол США была "катастрофой"
19:55
Зеленский показал в ООН пулю
19:40
Выбор Ривлина: когда будет выдвинут кандидат
19:28
Как Трамп "уломал" Зеленского против Байдена
19:15
Меган Маркл показала лицо наследника британского престола
18:48
Бен-Цур о нападении: террористы должны жить в страхе
18:30
Нападение в центре Израиля - полиция говорит о теракте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus