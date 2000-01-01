Реакция на решение Ривлина: "пустая трата времени"
Появилась первая реакция политиков на решение президента Реувена Ривлина выдать мандат на формирование правительства Биньямину Нетаниягу.
Председатель "Демократического лагеря" Ницан Горовиц заявил, что подобная затея – "пустая трата времени".
"Обидно, что президент Ривлин решил дать мандат тому, кто подозревается в преступности, кто возглавляет вторую по величине партию, и кто всего три месяца назад доказал, что он не в состоянии выполнить поставленную задачу. К сожалению, это пустая трата времени", – сказал Горовиц.
По его мнению, Нетаниягу не сможет сформировать правительство, в то время, как израильское общество "продолжает с каждым днем выплачивать высокую экономическую и социальную цену".
Также мнение выразил Яир Лапид ("Кахоль Лаван"), правда сделал это незадолго до объявления решения.
"Ганц станет премьер-министром, а Биби займется своими уголовными делами. Попытки "Ликуда" внести раскол в "Кахоль Лаван" не впечатляют", – сказал Лапид.
Тем временем, в "Ликуде" обвиняют Лапида в неконструктивной позиции, утверждая, что к тупику в переговорах привел именно он своим отказом войти в правительство вместе с Нетаниягу.
Член партии "Ликуд" Шломо Караи ответил представителям "Кахоль Лаван" сформировать правительство единства. "Сегодня президент показал, что он приложил большие усилия, чтобы сформировать справедливое правительство для обеих сторон, но в "Кахоль Лаван" отказались от любого предложения. Теперь ясно, чьи руки чисты", – подчеркнул он.