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Эдельштейн-новым депутатам: не забывайте, кто ваш босс | Фото:25.09 11:41   MIGnews.com

Эдельштейн – новым депутатам: Не забывайте, кто ваш босс

Новые депутаты Кнессета, избранные на выборах 17 сентября, должны помнить, кто их назначил.

Такое заявление 25 сентября сделал спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, обратившись к восьми новоизбранным членам парламента на первой их встрече, передает The Jerusalem Post.

В частности, в списке депутатов, для которых Эдельштейн сделал это заявление, находятся: Валид Таха, Асакала Джабер и Сами Абу Шахад (Объединенный Арабский Список), Матан Кахане (Ямина), Яир Голан (Демократический лагерь), Моше Абутбуль (ШАС), а также Алекс Кушнер и Марк Ифраимов (Исраэль Бейтену).

"Кнессет проверяет каждого из нас. Дальше – решение за вами. Вы можете провести здесь время, не прилагая особых усилий. В Кнессете нет босса, чтобы кричать на вас. Ваш босс – израильтяне. Или же вы могли бы принять противоположное решение. Только вы можете сказать, что, "если у меня будет эта привилегия, то я буду работать круглосуточно", – подчеркнул Эдельштейн.

Он напомнил, что членство в Кнессете, как таковое, и есть привилегией депутатов парламента. Спикер призвал всех быть активным законодателями и участвовать в работе международных делегаций. Новые депутаты прибыли в Кнессет, чтобы узнать об особенностях работы в департаментах.


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