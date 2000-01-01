25.07 16:04 MIGnews.com

Беннет: друзы – наши братья

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Министр просвещения Нафтали Беннет заявил, что друзы, проживающие в Израиле, по-прежнему являются "братьями", несмотря на принятие Кнессетом "национального закона"."После разговоров со многими нашими братьями-друзами, выясняется, что манера, в которой был принят национальный закон, навредила им и людям, которые связали свою судьбу с Еврейским государством. Это конечно не являлось целью израильского правительства", - отметил лидер партии "Еврейский дом".Беннет добавил, что друзы являются кровными братьями израильтян и правительство должно найти способ преодолеть этот раскол.Заявление министра было сделано после того, как сотня офицеров ЦАХАЛа друзского происхождения присоединилась к форуму против закона о национальном характере государства Израиль с момента его принятия Кнессетом на прошлой неделе.