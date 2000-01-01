Национальный закон поднял бурю среди офицеров-друзов
Сотня офицеров ЦАХАЛа друзского происхождения присоединилась к форуму против закона о национальном характере государства Израиль с момента его принятия Кнессетом на прошлой неделе.
Портал Ynet пообщался с некоторыми из них и узнал, чем именно они недовольны.
"На улицах всегда витало ощущение того, что мы неравны. Это печально, потому что мы всегда считали, что когда-нибудь мы станем равными, но теперь, когда это закреплено в законе, об этом не стоит и мечтать. Не понимаю, зачем этот закон нужен. Кто-то ставит под сомнение еврейский характер государства? Этот закон лишь создает граждан второго сорта", - сказал бригадный генерал Имад Фарес.
Его старший сын – офицер, а младший очень скоро также поступит на службу. Фарес называет военную службу долгом всех граждан.
"Но я жду, что государство будет относиться ко мне так же, как я отношусь к нему. Лояльность друзов государство глубже и серьезнее любого политического заявления. Но почему мы должны каждый раз доказывать свою лояльность", - добавил он.
Другой бригадный генерал – бывший командир управления координации и связи Амаль Асад – также недоволен.
"После того, как мы построили этот дом вместе с евреями, Национальный закон исключил общину друзов из этого дома, оставив ее за забором. Мы поддерживаем то, что Израиль был еврейским государством еще до своего создания, и продолжим делать это – с законом или без. Но почему-то друзское сообщество оставили сзади. Я 26 лет служил этой стране и имею право требовать, чтобы она был моей так же, как и вашей", - цитирует его Ynet.
"Мы намерены принимать дальнейшие меры без каких-либо безрассудных шагов. Мы вместе рассуждаем о следующих шагах по внесению поправок в этот закон", - добавил он.
"Мы очень рассержены депутатами Хамадом Амаром, который был одним из инициаторов этого закона, и Акрамом Хассоном, который заключал сделки на счет этого закона, но не они не коснулись общины друзов. Министр Аюб Кара также проголосовал за закон", - сетует отставной полковник Анвар Сааб.
Напомним, что трое депутатов-друзов – Акрам Хассон (Кулану), Хамад Амар (НДИ) и Салад Саад (Авода) – подали в БАГАЦ ходатайство против закона о национальном характере, назвав его "радикальным" и дискриминирующим нацменьшинства в стране. Стоит отметить, что в прошлом они служили в израильских службах безопасности и принимали активное участие в сионистском движении.