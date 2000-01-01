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Денег нет: UNWRA закроет проекты и уволит 740 палестинцев | Фото: ISM Palestine/Flickr25.07 13:23   MIGnews.com

Денег нет: UNWRA закроет проекты и уволит 740 палестинцев

Пренеприятнейшая для палестинцев новость есть у спонсирующего их ведомства ООН. Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ подтвердило, что действительно увольняет сотни сотрудников, объяснив это нехваткой средств.

24 июля официальный представитель UNWRA Сами Мшаша сообщил, что агентство продолжит оказывать лишь "основные услуги" и, насколько это возможно, будет поддерживать чрезвычайную помощь так называемым "палестинским беженцам" в Иордании, Ливане и на территориях.

"Поскольку пожертвований США на чрезвычайные программы (около 100 миллионов долларов в год) больше нет, мы вынуждены принять определенные меры для решения этой проблемы", - заявил он.

Данные меры включают ограничение числа местных и международных сотрудников и прекращение различных программ в Иудее и Самарии, а также Газе. Кроме того, среди миллионов "беженцев" UNWRA теперь будет вынуждена выбрать самых нуждающихся и именно им отдавать приоритет, предоставляя им образование, медицинскую помощь и помощь.

Мшаша отметил деятельность организации, которая будет пострадает в Иудее и Самарии: к концу июля UNWRA перестанет работать программа "деньги за работу", к концу лета прекратит свое существование программа психологической помощи, в конце октября – работа мобильных клиник, а к концу года палестинцам перестанут раздавать продуктовые талоны.

Касательно сектора Газа, то здесь упомянутые программы продолжат свою работу, но с определенными корректировками.

Из-за нехватки финансирования UNWRA не станет продлевать контракты с 154 сотрудниками в Иудее и Самарии, а также 113 – в Газе. Кроме того, 584 сотрудников агентства переведут на неполную ставку.


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