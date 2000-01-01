Денег нет: UNWRA закроет проекты и уволит 740 палестинцев
Пренеприятнейшая для палестинцев новость есть у спонсирующего их ведомства ООН. Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ подтвердило, что действительно увольняет сотни сотрудников, объяснив это нехваткой средств.
"Поскольку пожертвований США на чрезвычайные программы (около 100 миллионов долларов в год) больше нет, мы вынуждены принять определенные меры для решения этой проблемы", - заявил он.
Данные меры включают ограничение числа местных и международных сотрудников и прекращение различных программ в Иудее и Самарии, а также Газе. Кроме того, среди миллионов "беженцев" UNWRA теперь будет вынуждена выбрать самых нуждающихся и именно им отдавать приоритет, предоставляя им образование, медицинскую помощь и помощь.
Мшаша отметил деятельность организации, которая будет пострадает в Иудее и Самарии: к концу июля UNWRA перестанет работать программа "деньги за работу", к концу лета прекратит свое существование программа психологической помощи, в конце октября – работа мобильных клиник, а к концу года палестинцам перестанут раздавать продуктовые талоны.
Касательно сектора Газа, то здесь упомянутые программы продолжат свою работу, но с определенными корректировками.
Из-за нехватки финансирования UNWRA не станет продлевать контракты с 154 сотрудниками в Иудее и Самарии, а также 113 – в Газе. Кроме того, 584 сотрудников агентства переведут на неполную ставку.