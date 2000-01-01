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Россия не видит в Иране региональной угрозы | Фото:25.06 20:32   MIGnews.com

Россия не видит в Иране региональной угрозы

Главный советник России по национальной безопасности во время трехсторонней встречи со своими израильскими и американскими коллегами в Иерусалиме поддержал претензии Тегерана к Соединенным Штатам, как и постоянное присутствие Ирана в Сирии, несмотря на опасения Израиля, что силы Исламской Республики представляют для него угрозу.

Об этом во вторник, 25 июня пишет The Times of Israel.

На пресс-конференции Николай Патрушев отверг утверждение Вашингтона и Израиля, что Тегеран представляет "основную угрозу региональной безопасности" и назвал "нежелательными" израильские авиаудары по целям Ирана и его марионеточных группировок на территории Сирии.

Патрушев также положительно отозвался о постоянном присутствии Ирана в Сирии, которое Израиль считает неприемлемой угрозой.

Российский чиновник подчеркнул, что Иран "вносит большой вклад в борьбу с террористами на сирийской земле и стабилизирует там ситуацию".


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