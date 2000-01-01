25.06 12:40 MIGnews.com

Эрдоган:"ООН должна расследовать смерть Мурси"

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Президент Турции Эрдоган обратился к ООН с предложением расследовать смерть экс-президента Египта Мухаммеда Мурси и привлечь всех виновных к ответственности.«Я верю, что ООН включит в повестку расследование подозрительной смерти Мурси и привлечет к ответственности всех виновных», – заявил Эрдоган. Он отметил, что Турция сделает все возможное для рассмотрения дела Мурси в соответствии с международным правом.Политик сравнил смерть Мурси с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре прошлого года Джамаля Хашогги и обратил внимание на то, что Анкара приложит все усилия для расследования дела бывшего главы Египта, как это произошло в случае с Хашогги. «Мы никогда не позволим, чтобы трагедия Мурси оказалась забытой, как и в случае с убийством Джамаля Хашогги», – заключил турецкий президент.Ранее Эрдоган заявил, что Мурси погиб не естественной смертью, а «был убит», поскольку ему не оказали своевременную медицинскую помощь. Он отметил, что Турция намерена внести в повестку дня на ближайшем саммите G-20 вопрос смерти экс-президента. Турецкий лидер пообещал «сделать все, что требуется, чтобы призвать власти Египта к ответу на международном трибунале».МИД Египта резко отреагировал на заявление Эрдогана, заявив, что Эрдоган вмешивается во внутренние дела страны.