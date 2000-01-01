25.05 20:38 MIGnews.com

Аймана Уда приехал защищать демократию в Тель-Авив

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Лидер партии Хадаш Айман Уда, первоначально отказавшийся принимать участие в демонстрации оппозиции “защитный щит демократии” в Тель-Авиве внезапно прозрел и решил присоединиться к мероприятию.Уда заявил: “Я приму участие в демонстрации сегодня вечером. Борьба против попыток Нетаниягу по разрушению демократического пространства - совместная борьба всех демократических сил. Это - единственная альтернатива деструктивной политике”.Отказ Уда участвовать в демонстрации резко критиковали члены оппозиции. Госпожа Шели Яхимович (Авода) заявила: “Чисто арабская демонстрация является ничем иным, как капитуляцией перед расизмом и подстрекательством правых, пляской под дудку радикализации”.