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Борис Джонсон сумеет вывести Великобританию из ЕС | Фото:25.05 18:49   MIGnews.com

Борис Джонсон сумеет вывести Великобританию из ЕС

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что сумеет вывести страну из Евросоюза без достигнутого соглашения, если он станет премьер-министром, сообщает в субботу Telegraph.

Экс-глава внешнеполитического ведомства пообещал приложить все усилия к тому, чтобы Соединенное королевство вышло из ЕС 31 октября даже при отсутствии договора с Брюсселем.

"Лучший способ получить хорошую сделку — готовиться к тому, что сделки не будет", - сказал Джонсон.

Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня она уйдет в отставку. Свое решение политик объяснила нежеланием британских законодателей поддержать ее план по выходу страны из ЕС.


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