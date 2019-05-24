Борис Джонсон сумеет вывести Великобританию из ЕС

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что сумеет вывести страну из Евросоюза без достигнутого соглашения, если он станет премьер-министром, сообщает в субботу Telegraph.
Экс-глава внешнеполитического ведомства пообещал приложить все усилия к тому, чтобы Соединенное королевство вышло из ЕС 31 октября даже при отсутствии договора с Брюсселем.
"Лучший способ получить хорошую сделку — готовиться к тому, что сделки не будет", - сказал Джонсон.
Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня она уйдет в отставку. Свое решение политик объяснила нежеланием британских законодателей поддержать ее план по выходу страны из ЕС.