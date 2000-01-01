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Мигранты остаются: в Израиле отменяют ордеры о депортации 25.04 08:19   MIGnews.com

Мигранты остаются: в Израиле отменяют ордеры о депортации

Правительство Израиля на слушаниях в Верховном Суде признало крах проекта депортации незаконных африканских мигрантов в третье государство.

Две недели назад были освобождены те мигранты, которые содержались в тюрьме Саароним. После этого стало окончательно ясно, что соглашения о приеме мигрантов с Угандой достичь не удалось. 24 апреля представители государства заявили, что “на этом этапе” ордеры о депортации в третьи страны отменены.

Представители государства заявили: “Слушания о депортациях прекращены, и, в соответствии с этим, никаких других решений о высылке в другие страны не принимается”.

Государство прояснило далее: “Инфильтранты, срок разрешения которых на пребывание в Израиле истек и которые подлежали депортации, смогут обновлять разрешение на пребывание каждые 60 дней - также, как это происходило до принятия решения о депортации”.

Государство подчеркивает, что продолжит действовать с тем, чтобы поощрять добровольный отъезд африканских мигрантов, или “их депортацию, в соответствии с тем, что позволено в рамках закона”.

Таким образом, после коллапса проекта высылки мигрантов в Уганду и Руанду, ситуация полностью вернулась к прежней - с той только разницей, что после закрытия и Саароним, и Холот, мигрантов стало на улицах израильских городов стало больше.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр внутренних дел Арье Дери достигли соглашения о необходимости немедленного открытия Холот и Саароним.
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