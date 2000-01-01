26.04 07:14 MIGnews.com

Израиль: Армия поощряет курение

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Сигареты и солдаты всегда были неразделимы. К примеру, во время первой мировой войны, табачные изделия были неотъемлемой частью амуниции американских солдат, уходивших на фронт. В армии придавали сигаретам большое значение как средству, которое снимает напряжение после боя, так и средству от скуки. Исследование, проведенное израильскими врачами среди почти 30 тысяч солдат срочной службы (как парней, так и девушек) в течение 24 лет — с 1987 по 2011 годы, и опубликованное изданием "Nicotine & Tobacco Research" показывает, что израильская армия поощряет курение.Исследователи обнаружили, что процент курящих молодых людей в день призыв составляет в среднем 26,2%, а при демобилизации достигает 36,5%. Распространенность курения среди солдат достигла 40,3%, а среди солдаток — 32,4%, но рост процента курящих во время воинской службы среди парней и девушек был одинаковым. Исследование показало, что почти 18% опрошенных не курили до призыва и начали «дымить» только на военной службе. Особенно высокий шанс начать курить на военной службе был у тех, кто курил до армии и бросил. На практике, 56% из них снова начали курить.На сегодняшний день на Армию обороны Израиля не распространяется закон о запрете курения. ЦАХАЛ должен установить внутренние правила, которые — теоретически — могут быть более жесткими, чем сам закон. К примеру, можно просто запретить курение на территории баз или запретить продажу сигарет в киосках на военных базах. Но, как и можно было предположить, этого не происходит. Есть запрет на курении в некоторых помещениях, но не более того. Солдатам разрешается приобретать любое количество сигарет в киосках, что положительно отражается на доходах армии. Командир базы не имеет право запретить продажу сигарет на своей территории, потому что сигареты являются обязательной частью ассортимента киосков на базах.Специалисты утверждают, что компании по производству табачных изделий прекрасно понимают потенциал продаж сигарет молодым людям, и вкладывают значительные ресурсы в работу в этом направлении. При этом позиция ЦАХАЛА удивляет: армия, которая в течение несколько лет полностью контролирует жизнь солдата — что он носит, что ест, чем занимается, как выглядит — проявляет полной безразличие к пагубной привычке, которая наносит вред организму солдата и отрицательно влияет на его физическую форму.По следам результатов исследования, его авторы рекомендуют командованию ЦАХАЛа перенять опыт своих американских коллег и создать отдел, который возьмет под свой контроль вопрос курения среди солдат и офицеров.