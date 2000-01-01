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Зеэв Элькин может стать мэром Иерусалима | Фото: Коби Гидеон, GPO25.03 08:58   MIGnews.com

Зеэв Элькин может стать мэром Иерусалима

Министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин и градоначальник израильской столицы Нир Баркат могут поменяться должностями.

Как сообщило израильское телевидение, "ликудник" Элькин рассматривает возможность вступления в борьбу за пост мэра Иерусалима на муниципальных выборах, которые состоятся в октябре 2018 года.

Напомним, что он считается приближенным соратником премьер-министра Нетаниягу. В Кнессет он впервые попал в 2006 году по списку "Кадимы", но в 2009 году переметнулся в "Ликуд". Помимо "столичного" ведомства, Элькин руководит также и министерством по охране окружающей среды.

В то же время, как ожидается, на этой неделе Нир Баркат объявит о том, что не станет участвовать на следующих выборах мэра Иерусалима. Вместо этого он примет участие в праймериз "Ликуда" в надежде на то, что на парламентских выборах в 2019 году сможет попасть в Кнессет.

Впервые муниципалитет Иерусалима он возглавил в 2008 году, победив на выборах своего предшественника Ури Луполянского, а после победы над ортодоксом Меиром Порушем в 2013 году его переизбрали на второй срок. В правящую партию он вступил в 2015 году и с тех пор систематически отказывался от депутатского портфеля.
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