25.03 10:08 MIGnews.com

В Польше прошел первый День спасителей евреев

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Польша несколько сменила тактику в отношении подхода к Холокосту, отметив День национальной памяти поляков, спасавших евреев во время немецкой оккупации. Мемориальная церемония, посвященная местным жителям, которые укрывали и помогали евреям во время Второй мировой войны, состоялась в деревне Маркова в субботу, 24 марта.Место и время были выбраны не случайно. Именно здесь 24 марта 1944 года нацисты казнили восемь евреев (семью Холь и членов семьи Гольдман) и семью местных фермеров-католиков Юзефа и Виктории Ульмов, которые их у себя прятали. Казнь проходила с особой жестокостью: сперва на глазах родителей были застрелены шестеро детей Ульмов, а после и они сами. Примечательно, что выдали их собственные соседи. И евреев, и поляков закопали в братской могиле на заднем дворе Ульмов.Ни президент Анджей Дуда, по инициативе которого данное мероприятие было организовано, ни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий церемонию не посетили, однако на ней зачитали их письма, в которых восхвалялись мужество Ульмов и тысяч других поляков, помогавших евреям под страхом расстрела.В частности Моравецкий назвал помощь евреям в ту пору "одной из самых славных страниц польской истории", а Дуда назвал "гражданским и нравственным долгом и обязанностью" чтить память поляков, ставших жертвами нацистских зверств, и приравнял подвиг спасителей местных евреев с солдатами Армии Крайовой.Кроме того, они оба высказались в пользу скорейшей беатификации семьи Ульма.