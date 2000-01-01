Нетаниягу мешают заплатить за свою правовую защиту
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье обрушился с критикой на "левых", обвинив их в том, что они не только оказывают давление, чтобы обвинить его в коррупции, но и пытаются помешать ему заплатить за свою правовую защиту.
Выступая спустя несколько часов после того, как комитет государственного контролера отклонил запрос, который он сделал, чтобы позволить состоятельным знакомым финансировать его законные счета, Нетаниягу также призвал избирателей поддержать его партию "Ликуд", чтобы предотвратить формирование левого правительства после выборов в кнессет 9 апреля.
"Левые хотят победить нас на выборах, чтобы создать правительство Яир Лапид-Бенни Ганца при поддержке блока арабских партий", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.
"Чтобы добиться этого, они оказывают давление на генерального прокурора, чтобы он предъявил мне обвинение любой ценой и перед выборами. Они настаивают на том, чтобы предъявить обвинение в коррупции из-за двух с половиной статей в интернете", - добавил Нетаниягу.
Комментируя решение государственного контролера, ранее опубликованное Комитетом по разрешениям, запретить ему получать внешнее финансирование для своих законных счетов от пары благотворителей, Нетаниягу сказал, что его лишили "основного права" и причинили значительный материальный ущерб.
Сообщение в Facebook пришло после того, как адвокаты Нетаниягу заявили, что премьер не намерен принимать решение о запрете внешнего финансирования со стороны сотрудников для его юридической защиты.
В своем решении Государственный комитет по контролю за разрешениями также постановил, что средства, уже полученные от сотрудников Нетаниягу, были неуместными, и что ему придется вернуть 300 000 долларов своему двоюродному брату Натану Миликовскому и миллионеру Спенсеру Патричу, чтобы заплатить адвокатам, работающим в рамках трех коррупционных дел против политика.
"Поскольку решение является ошибочным, то премьер-министр не намерен принимать его", - говорится в заявлении защиты.