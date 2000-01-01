25.02 17:06 MIGnews.com

Амит Сегаль подал иск к "публицисту и поэту" Гаарец

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Политический комментатор 12-го канала Амит Сегаль подал иск к бывшему публицисту и поэту газеты Гаарец Ицхаку Лаору.Лаор опубликовал в закрытой группе своих друзей в фейсбук фотографию Сегаля с подписью “А. Гитлер”. Фотожаба разошлась по группам whatsapp.Лиор извинился за пост, но Сегаль остался непримирим и подал иск с требованием выплаты компенсации в размере 140 059 шекелей. Сегаль заявил: "Пора раз и навсегда положить конец этому явлению, превратившемуся в рутину - сравнивать евреев с нацистами. И те кто сравнивает - пусть платят".Следует отметить, что Сегаль в последние недели подвергся беспрецедентной атаке со стороны Гаарец, выпустившей четыре пасквиля против него. В двух из них обсуждалось уголовное прошлое отца журналиста, которое не имеет никакого отношения к его профессиональной деятельности.