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Амит Сегаль подал иск к `публицисту и поэту` Гаарец 25.02 17:06   MIGnews.com

Амит Сегаль подал иск к "публицисту и поэту" Гаарец

Политический комментатор 12-го канала Амит Сегаль подал иск к бывшему публицисту и поэту газеты Гаарец Ицхаку Лаору.

Лаор опубликовал в закрытой группе своих друзей в фейсбук фотографию Сегаля с подписью “А. Гитлер”. Фотожаба разошлась по группам whatsapp.

Лиор извинился за пост, но Сегаль остался непримирим и подал иск с требованием выплаты компенсации в размере 140 059 шекелей. Сегаль заявил: "Пора раз и навсегда положить конец этому явлению, превратившемуся в рутину - сравнивать евреев с нацистами. И те кто сравнивает - пусть платят".

Следует отметить, что Сегаль в последние недели подвергся беспрецедентной атаке со стороны Гаарец, выпустившей четыре пасквиля против него. В двух из них обсуждалось уголовное прошлое отца журналиста, которое не имеет никакого отношения к его профессиональной деятельности.


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