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Кац пытается уладить кризис антисемитизма с Польшей | Фото:25.02 14:18   MIGnews.com

Кац пытается уладить кризис антисемитизма с Польшей

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исраэль Кац произвел примирительный тон с Польшей, однако не прекратил извиняться за подстрекательские высказывания, вызвавшие дипломатический кризис с Варшавой.

Об этом в понедельник, 25 февраля сообщает The Times of Israel.

"Внешняя политика польского правительства влечет за собой тесное сотрудничество с Израилем", - сказал Кац в интервью Kan, отметив "значительный вклад Варшавы в безопасность и стабильность" региона на недавней конференции по Ближнему Востоку.

Напомним, 17 февраля Кац, назначенный министром иностранных дел в тот же день, сказал: "Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами".

Он также процитировал покойного премьер-министра Ицхака Шамира, сказав: "Поляки всасывают антисемитизм с молоком своих матерей".

Между тем, в понедельник Кац отказался извиняться, сказав, что никогда не подразумевал, что "все" поляки были антисемитами.

"Мне нечего добавить" к договоренностям, достигнутым между Биньямином Нетаниягу и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким по поводу высказываний израильского премьера, сказал Кац.

В четверг Кац сказал, что не сожалеет о своих заявлениях, отметив, что он был сыном выживших после Холокоста.


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