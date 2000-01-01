Кац пытается уладить кризис антисемитизма с Польшей
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исраэль Кац произвел примирительный тон с Польшей, однако не прекратил извиняться за подстрекательские высказывания, вызвавшие дипломатический кризис с Варшавой.
"Внешняя политика польского правительства влечет за собой тесное сотрудничество с Израилем", - сказал Кац в интервью Kan, отметив "значительный вклад Варшавы в безопасность и стабильность" региона на недавней конференции по Ближнему Востоку.
Напомним, 17 февраля Кац, назначенный министром иностранных дел в тот же день, сказал: "Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами".
Он также процитировал покойного премьер-министра Ицхака Шамира, сказав: "Поляки всасывают антисемитизм с молоком своих матерей".
Между тем, в понедельник Кац отказался извиняться, сказав, что никогда не подразумевал, что "все" поляки были антисемитами.
"Мне нечего добавить" к договоренностям, достигнутым между Биньямином Нетаниягу и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким по поводу высказываний израильского премьера, сказал Кац.
В четверг Кац сказал, что не сожалеет о своих заявлениях, отметив, что он был сыном выживших после Холокоста.