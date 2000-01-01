25.02 12:19 MIGnews.com

"С ума сошли? Хотите разорить премьера?"

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Адвокат Цион Амир, кандидат на пост главы Ассоциации Адвокатов Израиля в самых жестких выражениях атаковал офис государственного контролера, не позволившего премьер-министру Биньямину Нетаниягу собирать пожертвования на финансирование своих легальных издержек.Амир назвал подобное решение “не поддающимся пониманию”, и объяснил, что перед премьером стоит невозможная задача - противостоять всей мощи государственной системы: “Это - дело-монстр, в нем горы дисков и более 500 папок. Государство вложило десятки миллионов шекелей в эти расследования”.Амир добавил: “В качестве частных граждан мы можем обратиться к близким друзьям и попросить о помощи, но ему это сделать не позволено - именно поэтому существует комитет по разрешениям. Его главный интерес - выяснить, существует ли конфликт интересов. Нет конфликта интересов. Есть еще один бизнесмен, живущий за пределами Израиля - и с ним тоже нет связей. Что здесь происходит? Мы совсем свихнулись , хотим, чтобы он разорился, и тогда , может его и помилуем, чтобы он поразмышлял о произошедшем на досуге?”