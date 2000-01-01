Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`С ума сошли? Хотите разорить премьера?` 25.02 12:19   MIGnews.com

"С ума сошли? Хотите разорить премьера?"

Адвокат Цион Амир, кандидат на пост главы Ассоциации Адвокатов Израиля в самых жестких выражениях атаковал офис государственного контролера, не позволившего премьер-министру Биньямину Нетаниягу собирать пожертвования на финансирование своих легальных издержек.

Амир назвал подобное решение “не поддающимся пониманию”, и объяснил, что перед премьером стоит невозможная задача - противостоять всей мощи государственной системы: “Это - дело-монстр, в нем горы дисков и более 500 папок. Государство вложило десятки миллионов шекелей в эти расследования”.

Амир добавил: “В качестве частных граждан мы можем обратиться к близким друзьям и попросить о помощи, но ему это сделать не позволено - именно поэтому существует комитет по разрешениям. Его главный интерес - выяснить, существует ли конфликт интересов. Нет конфликта интересов. Есть еще один бизнесмен, живущий за пределами Израиля - и с ним тоже нет связей. Что здесь происходит? Мы совсем свихнулись , хотим, чтобы он разорился, и тогда , может его и помилуем, чтобы он поразмышлял о произошедшем на досуге?”


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Аббас призвал Европу признать Палестину
19:56
Мерец требует снять с выборов Оцма Йехудит
19:55
Сиси: "Нам не должны читать лекции по правам человека"
19:51
Австралийские евреи присоединились к критике Израиля
19:41
Заполнить вакуум
19:19
Президента Германии раскритиковали за телеграмму Ирану
18:54
Кац подтолкнет ЕС запретить "Хизбаллу" как Великобритания
18:29
Беннет: "Мирный план США опасен для Израиля"
18:13
При переносе военной базы США учтут мнение жителей Окинавы
17:49
Кушнер: "Мирный план сфокусирован на определении границ"
17:28
Солдата ЦАХАЛа, убившего сослуживца, выпустят раньше срока
17:06
Амит Сегаль подал иск к "публицисту и поэту" Гаарец
16:47
Либерман: "Оцма ле-Исраэль - фрики, ничего более"
16:26
Шведы, воевавшие за ИГ в Сирии не попадут домой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus