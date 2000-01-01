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Штраф в 25 000 шекелей за то, что назвал офицера нацистом 25.02 10:05   MIGnews.com

Штраф в 25 000 шекелей за то, что назвал офицера нацистом

Скандально известный израильский журналист Игаль Сарна будет вынужден заплатить компенсацию в размере 25 тысяч шекелей командиру полицейского округа Хеврона Аши Горовицу.

В январе 2015 года Сарна опубликовал на своей страничке в фейсбук фотографию Горовица, фотографирующего тело убитого человека. При этом офицер, по утверждению Сарна, улыбался.

Сарна прокомментировал фотографию следующими эпитетами: “казак-погромщик”, “между нечистью и наци”. Сарна не упомянул в своих публикациях что речь шла о теле убитого террориста, пришедшего резать евреев в Хеврон.

Горовиц подал в суд на Сарна, и иерусалимский суд приговорил журналиста к выплате 25 тысяч шекелей в качестве компенсации за клевету. Сарна подал апелляцию в окружной суд, но вчера, 24 февраля, она была отвергнута.


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