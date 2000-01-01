25.01 08:20 MIGnews.com

Решение о переводе американцами денег ПА пересмотрят

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Госдепартамент США заявил, что одно из последних решений госсекретаря Джона Керри - о переводе 221 миллиона долларов на счета Палестинской автономии будет пересмотрено.Причиной пересмотра названа “оппозиция в Конгрессе”.Керри в прошлую пятницу, за считанные часы до окончания своей каденции, объявил о переводе на счета автономии 221 миллиона долларов. деньги предназначались для восстановления Газы и для финансирования государственных программ правительства Палестинской автономии.