Решение о переводе американцами денег ПА пересмотрят
Госдепартамент США заявил, что одно из последних решений госсекретаря Джона Керри - о переводе 221 миллиона долларов на счета Палестинской автономии будет пересмотрено.
Причиной пересмотра названа “оппозиция в Конгрессе”.
Керри в прошлую пятницу, за считанные часы до окончания своей каденции, объявил о переводе на счета автономии 221 миллиона долларов. деньги предназначались для восстановления Газы и для финансирования государственных программ правительства Палестинской автономии.