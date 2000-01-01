24.12 09:01 MIGnews.com

"Турция создаст палестинскую армию для защиты Палестины"

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Высокопоставленный советник президента Турции Тайепа Реджепа Эрдогана, бригадный генерал Аднан Терниварди выступил на “Первой Глобальной Конференции По Израильскому Апартеиду” в городе Стамбул.Терниварди заявил: “Мы должны дать силу палестинцам, создать баланс сил между Израилем и Палестиной. Если мы не применим силу против Израиля, преследования палестинцев продолжатся. Запад ничего не сделал и ничего не сделает. Поэтому исламский мир должен подготовить Армию Палестины за пределами Палестины. Если Израиль взрывает бомбу там, мы разбомбим Тель-Авив”.Терниварди сообщил: “У палестинцев нет танков, пушек, самолетов, бронетранспортеров, но у Израиля есть танки, пушки, самолеты и корабли. Они бомбят палестинцев практически каждый день. Поэтому, если мы хотим это прекратить - надо предоставить палестинцам силу”.Терниварди напомнил, что мусульманский мир не готов отказаться от Иерусалима. Он также указал на то, что палестинцы сегодня “находятся в финансовой изоляции” и потому мусульманский мир обязан создать для них специальный фонд помощи.Терниварди считается создателем президентской гвардии Эрдогана и автором плана реформ турецкой армии. Он очень близок к Эрдогану и располагает большим влиянием на него. Политический источник в Иерусалиме сообщил, что речь идет об “очень серьезных высказываниях” человека “известного множеством откровенно антисемитских высказываний и очень близким к Эрдогану”.