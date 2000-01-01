24.12 18:05 MIGnews.com

Нетаниягу заморозил план о суверенитете в долине реки Иордан

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заморозил планы применения израильского суверенитета над долиной реки Иордан.Это произошло из-за объявления Международного уголовного суда о намерении расследовать "военные преступления" Израиля, передает Yedioth Ahronoth.Нетаниягу отменил запланированную встречу межведомственной группы, которой поручено рассмотреть вопрос о предполагаемом применении суверенитета Израиля.По словам источников, переговоры должны были состояться в выходные, но были отменены после объявления МУС.Что примечательно, в сентябре Нетаниягу пообещал установить израильский суверенитет над долиной реки Иордан, если его выберут на выборах. В Израиле на соответствующую инициативу отреагировали по-разному.В пятницу прокурор МУС Фату Бенсуда объявила, что суд будет расследовать предполагаемые израильские "военные преступления". Нетаниягу соответствующее заявление назвал проявлением антисемитизма."Несмотря на четкие и продолжительные призывы к тому, чтобы Израиль прекратил деятельность на оккупированной палестинской территории, считающейся противоречащей международному праву, нет никаких признаков того, что они прекратятся. Наоборот, есть признаки того, что они могут не только продолжать, но и то, что Израиль может попытаться аннексировать эти территории. Многочисленные отчеты отражают опасения возможной аннексии де-юре. В августе и сентябре 2019 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать большие части Западного берега в случае переизбрания", – написала прокурор.