24.12 15:14 MIGnews.com

Перец: Дверь перед Став Шафир закрыта

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Лидер Аволы Амир Перец однозначно дал понять, что не намерен вступать в альянс с “борцом за социальную справедливость” Став Шафир.Перец сообщил: “ Я очень уважаю Став Шафир. Реально уважаю. Она выбрала свой путь и я это уважаю. Мы не просили ее покинуть Аводу, это было ее - и только ее решение”.На уточняющий вопрос: @Так дверь перед ней окончательно закрыта?” Перец ответил: “Она выбрала уйти - и она ушла. Она оказалась в том месте, в котором оказалась - и я желаю ей всяческих успехов”.На вопрос о том, “выполнила ли партия Авода свою историческую роль, и ей, возможно, пора уходить?” Перец ответил: "Ни в коем случае. Она только начала битву за свое новое место в истории. Мы получили приказ продолжить традицию Бен-Гуриона, хранить наследие Рабина”.Перец также призвал избирателей и лидеров левых: "Пора прекратить разговоры о том, кто сколько получит мандатов. Я предлагаю всем членам левого блока прекратить думать только о выживании, но говорить о ценностях, о людях, о социальных проблемах. Так мы достучимся до израильских граждан - говоря об их жизни, а не просто манипулируя партии, раскалывая или объединяя партии”.Ранее сточники портала ynet в партии Мерец подтвердили, что праймериз в партии накануне выборов в 23-й Кнессет проводится не будут.Мерец вновь проведет переговоры с партией Эхуда Барака о выдвижении на выборы общего списка кандидатов. Будут проведены переговоры с нынешними представителями Барака в “Демократическом списке” - Став Шафир и Яиром Голаном.Чиновник в руководстве Мереца, однако, подчеркнул: "Нет уверенности в том, что мы снова позволим Став Шафир занять второе место в списке”.Сама Шафир отвергла возможность того, что ее “подвинут” в списке Демократического лагеря. Она сообщила: "В Мерец пусть принимают свои собственные решения о своем собственном списке. Я - не член Мерец. В Демократическом лагере есть совместное руководство, если он снова хотят идти на выборы вместе, все решения должны приниматься коллегиально”.Шафир подчеркнула: "Именно это спасло Мерец на прошлых выборах - потому что в противном случае Мерец не смог бы преодолеть избирательный барьер. Это также спасло нас, весь левый лагерь, от того, чтобы Нетаниягу получил 61 мандат”.Шафир поведала: “Я пришла в политику семь лет назад. Я вошла в Кнессет, чтобы представлять молодежь Израиля, которую в политике никто не представлял. Те битвы, которые мы ведем, продолжатся - и я продолжу представлять моего избирателя. Демократический лагерь и Авода должны объединится, идти на выборы общим списком. Следует предоставить всем избирателям Мерец, всем избирателям Аводы, всем избирателям Партии Зеленых и Демократического Израиля прийти на выборы, выбрать руководство, выбрать порядок расположения имен в списке в Кнессет. И вообще, настало время. чтобы в Израиле была одна Демократическая партия, включающая всех - от Кахоль Лаван до Мерец”.