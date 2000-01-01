24.12 17:29 MIGnews.com
Нетаниягу поговорил с Помпео по поводу решения МУС
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.
Переговоры состоялись вечером, 23 декабря, передает канцелярия премьер-министра.
Нетанияну обсудил с Помпео решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуды о "военных преступлениях".
"Премьер-министр поблагодарил Помпео за то, что он поддерживает Израиль и отстаивает правду и справедливость перед лицом решения Международного уголовного суда", - сказано в сообщении.
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