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Нетаниягу поговорил с Помпео по поводу решения МУС | Фото: пресс-служба премьер-министра24.12 17:29   MIGnews.com

Нетаниягу поговорил с Помпео по поводу решения МУС

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Переговоры состоялись вечером, 23 декабря, передает канцелярия премьер-министра.

Нетанияну обсудил с Помпео решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуды о "военных преступлениях".

"Премьер-министр поблагодарил Помпео за то, что он поддерживает Израиль и отстаивает правду и справедливость перед лицом решения Международного уголовного суда", - сказано в сообщении.


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