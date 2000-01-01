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Ярив Левин назначен министром абсорбции 24.12 07:24   MIGnews.com

Ярив Левин назначен министром абсорбции

Премьер-министр Израиля назначил Ярива Левина исполняющим обязанностям министра абсорбции - в дополнение к должности министра туризма  и министра связи между правительством и Кнессетом.

Назначение Левина должно быть подтверждено телефонным голосованием кабинета.

Министр Левин поблагодарил Нетаниягу за доверие, заявив: “Благодарю премьер-министра за его доверие. Поощрение алии является первой и главной сионистской миссией, и я сделаю все, что в моих силах для увеличение количества олим и улучшения процедур абсорбции”.

Нетаниягу также заявил, что назначит министра иностранных дел в январе.


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