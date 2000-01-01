24.12 17:28 MIGnews.com

Нетаниягу о новом управляющем Банком Израиля

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В резиденции президента Израиля состоялась церемония вступления в должность нового управляющего Банком Израиля.Главой Центробанка стал профессор Амир Ярон.Премьер-министр Нетаниягу заявил:«Предпринятые нами шаги помогли нам преодолеть в прошлом серьёзные потрясения на рынках капитала, и я уверен, что мы преуспеем в преодолении нынешних потрясений. Израильская экономика сильна. Она создает важную ценность - конкурентоспособную цену продукции и услуг, в которых заинтересованы потребители. Мы постоянно занимаемся этим.У нас есть способности к предпринимательству и креативный подход к созданию новых, одних из лучших, а иногда и самых лучших в мире, продуктов и услуг. Благодаря нашей политике у нас есть возможность открывать новые рынки. Мы открыли огромные рынки и находимся на довольно продвинутой стадии переговоров о зоне свободной торговли с Китаем. Это даст то, во что трудно поверить. Завоевание небольшой доли крупного рынка поднимает экономику. Открываются мировые рынки.Ошибка управляющего Банком Израиля могут очень дорого стоить, но с другой стороны, страх перед ошибками не должен заставлять его придерживаться политики избежания финансовых рисков. Если банковская система будет поддерживать технологические инновации и жизненно важные реформы, мы сможем сохранять и даже увеличивать рост израильской экономики.Перед главой Банка Израиля две взаимосвязанные задачи, выполнение которых повлияет на экономику страны в ближайшие годы.Первая задача - повысить конкуренцию в банковской системе. Израильская экономика, промышленность и индустрия знаний, в отличие от банков, очень конкурентны. Банковская отрасль высоко централизована, и поэтому, выбирая между стабильностью и эффективностью, глава Банка Израиля должен сделать упор на большую эффективность, потому что только так деловой сектор сможет двигать вперёд колеса экономики.Вторая задача состоит в том, чтобы привести Израиль в новую эру уже существующих сегодня технологий, в производстве и экспорте которых мы преуспели. Это нужно для обеспечения лёгкого доступа к кредитам для каждого, кто ищет заёмные средства, от частных лиц до малых и крупных предприятий. Мы должны дать такой доступ каждому, от потребителя до крупных компаний. Это должно быть сделано сбалансированным и ответственным образом, потому что мы не хотим видеть здесь кредитный пузырь».