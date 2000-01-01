24.12 16:54 MIGnews.com

Предложен Закон о запрете фото и видеосъемки солдат ЦАХАЛА

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Председатель парламентской фракции НДИ Роберт Илатов потребовал немедленно созвать комиссию Кнессета по законодательству для продвижения его законопроекта, запрещающего видео и фотосъемку солдат ЦАХАЛа. Он направил официальное требование председателю данной комиссии Нисану Сломянскому. Поводом для обращения стали хулиганские выходки радикальных левых активистов возле границы с Газой в прошлую пятницу. Среди прочего, левые радикалы мешали солдатам выполнять свои обязанности, пытались спровоцировать их на насильственные действия и снимали все это на видео.В своем обращении депутат указал, что активисты левых организаций были заранее подготовлены, они целенаправленно оскорбляли военнослужащих.«Эти люди находились там не для того, чтобы запечатлеть реальную картину. Они прибыли туда, чтобы создать и запечатлеть ложную реальность, оскорбляя и провоцируя наших солдат. Они намеренно пытались вызвать у солдат агрессивную реакцию, чтобы впоследствии смонтировать пропагандистские ролики, ложные и тенденциозные, для дискредитации и очернения ЦАХАЛа в социальных сетях. Ситуация, при которой ультралевые активисты, работающие на движение BDS, беспрепятственно проникают в район, где ЦАХАЛ выполняет боевые задачи по обеспечению безопасности, чтобы создавать помехи и снимать военнослужащих на видео, абсурдна и нестерпима. Я призывая провести срочное заседание комиссии и голосование по моему законопроекту, который запрещает видео и фотосъемку солдат ЦАХАЛа, чтобы подготовить его к принятию в первом чтении на пленарном заседании Кнессета. Пришло время положить конец этому абсурду», - подчеркнул Роберт Илатов.