24.12 13:00 MIGnews.com

Ликуд: момент истины для Либермана и Лапида

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Накануне голосования в Кнессете по закону о призыве Ликуд издал обращение к фракциям НДИ и Еш Атид.В обращении говорится: “Закон о призыве - главный национальный приоритет, и Либерману и Лапиду нельзя превратить его в мелкую политику”.Ликуд также заявил: “Это - момент истины для Либермана и Лапида - выполнят ли они свои обещания избирателям, или же будут заниматься мелким политиканством за счет ЦАХАЛа и израильского общества”.