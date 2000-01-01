Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ликуд: момент истины для Либермана и Лапида 24.12 13:00   MIGnews.com

Ликуд: момент истины для Либермана и Лапида

Накануне голосования в Кнессете по закону о призыве  Ликуд издал обращение к фракциям НДИ и Еш Атид.

В обращении говорится: “Закон о призыве - главный национальный приоритет, и Либерману и Лапиду нельзя превратить его в мелкую политику”.

Ликуд также заявил: “Это - момент истины для Либермана и Лапида  - выполнят ли они свои обещания избирателям, или же будут заниматься мелким политиканством за счет ЦАХАЛа и израильского общества”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:33
Египет пытается предотвратить эскалацию в Газе
13:02
Израиль: вероятность цунами - 100%
12:16
Профессор из Иерусалима: евреи на территориях  - террористы
12:06
ЦАХАЛ получил 100 новых грузовиков и 160 машин скорой помощи
11:32
Общественность возмущена постом Нетаниягу о Каспите
11:02
Террористы Газы грозят Израилю "решающим тестом"
10:15
Для израильских пенсионеров: лечение зубов - за 34 шекеля
10:06
Трамп - Эрдогану: вся Сирия - ваша
09:45
В тайнике близ Кунейтры обнаружено израильское оружие
09:10
За один день израильские пенсии сократились на 20 миллиардов
08:52
Бен Каспит: не боюсь исков Нетаниягу
08:33
Иран: коррупция разрушит Израиль
08:11
"Нет людей": пустые полеты El Al
07:24
Ярив Левин назначен министром абсорбции
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus