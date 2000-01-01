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Из кабинета Шая Ницана убрали портрет главы правительства 24.11 09:07   MIGnews.com

Из кабинета Шая Ницана убрали портрет главы правительства

Портал Бэ Хадарей Хадарим сообщает, что из кабинета генерального прокурора Израиля Шая Ницана “таинственным образом исчез портрет главы правительства Биньямина Нетаниягу”.

Традиционно, в кабинетах израильских чиновников висят два портрета - президента и премьер-министра Израиля.

Источник портала, государственный сановник, недавно побывал в резиденции генерального прокурора на улице Салах эд-Дин в Иерусалиме. Он сообщает, что в кабинете исчез портрет Нетаниягу, и на его месте - “одинокий гвоздь, рядом с портретом президента государства”.


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