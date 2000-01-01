24.11 09:07 MIGnews.com

Из кабинета Шая Ницана убрали портрет главы правительства

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Портал Бэ Хадарей Хадарим сообщает, что из кабинета генерального прокурора Израиля Шая Ницана “таинственным образом исчез портрет главы правительства Биньямина Нетаниягу”.Традиционно, в кабинетах израильских чиновников висят два портрета - президента и премьер-министра Израиля.Источник портала, государственный сановник, недавно побывал в резиденции генерального прокурора на улице Салах эд-Дин в Иерусалиме. Он сообщает, что в кабинете исчез портрет Нетаниягу, и на его месте - “одинокий гвоздь, рядом с портретом президента государства”.