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Опрос: партия Корбина пасет задних | Фото:24.11 04:17   MIGnews.com

Опрос: партия Корбина пасет задних

"Консервативная партия" Великобритании оторвалась от "Лейбористской партии" Джереми Корбина на 19% за три недели до досрочных выборов в парламент, которые состоятся 12 декабря.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Opinium по заказу The Observer.

В частности, 47% опрошенных готовы проголосовать за консерваторов, 28% – за лейбористов. "Либеральных демократов" поддерживают 12%, Партии Brexit – до 3%.

По данным издания, нынешний отрыв консерваторов на три процентных пункта больше, чем за три недели до досрочных выборов 2017 года.


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