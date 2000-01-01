24.11 04:17 MIGnews.com

Опрос: партия Корбина пасет задних

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"Консервативная партия" Великобритании оторвалась от "Лейбористской партии" Джереми Корбина на 19% за три недели до досрочных выборов в парламент, которые состоятся 12 декабря.Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Opinium по заказу The Observer.В частности, 47% опрошенных готовы проголосовать за консерваторов, 28% – за лейбористов. "Либеральных демократов" поддерживают 12%, Партии Brexit – до 3%.По данным издания, нынешний отрыв консерваторов на три процентных пункта больше, чем за три недели до досрочных выборов 2017 года.