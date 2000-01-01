24.10 09:33 MIGnews.com

90% незаконного оружия - в арабском секторе

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После встречи руководства израильской полиции с лидерами арабской общины Израиля, посвященной борьбе с преступностью и незаконным оборотом оружия газета Исраэль Ха Йом опубликовала данные о конфискованном за прошлый год стрелковом оружии.По данным газеты, с начала текущего года конфисковано 4017 единиц стрелкового оружия. Около 90% - 3600 единиц обнаружены арабских деревнях и городах. Для сравнения , в 2018 году было конфисковано 3314 единиц стрелкового оружия, 90% - в арабском секторе.3350 арабских граждан Израиля были арестованы в этом году за причастность к торговле оружием или за незаконное хранение оружия.Среди конфискованного оружия - 526 пистолетов и 435 автоматов (большей частью - Карл Густав или М-16). Также конфискованы 137 подствольных гранатометов и ракет. Всего, конфисковано на 21% больше оружия. чем в прошлом году.Особую тревогу порождает тот факт, что значительная часть оружия оказывается в руках криминальных элементов после краж с баз ЦАХАЛа. В то же время, в противоположность тенденции прошлых лет, большая часть незаконного оружия попадает в Израиль контрабандой - из Палестинской автономии, Египта, Иордании и Сирии, или же из незаконных оружейных цехов, работающих на территории Иудеи и Самарии.В этом году открыто 3278 дел по обвинению в незаконной торговле и хранении оружия. Это - на 27% больше чем в прошлом. Более 90% подобных дел открыты в арабском секторе.Отмечается, что представители арабского сектора не сообщают о случаях незаконного хранения оружия. Поэтому большая часть оружия перехватывается на внезапно выставленных полицейских блок-постах и во время рейдов в арабских деревнях.С начала года арестован 3661 человек за незаконное хранение или торговлю оружием. 93% таких арестов произведено в арабском секторе. Следствие по большинству таких дел еще не закончено. Обвинения предъявлены только по 940 делам.Офицер полиции сообщил корреспонденту газеты: "Не проходит и дня, чтобы не было конфисковано оружие. Следует помнить, что арабский сектор - лишь 20% населения страны. Поэтому необходимы два существенных изменения в арабском обществе. Во-первых, подчинение законом страны и осознание того, что незаконное хранение оружия им противоречит. Во-вторых, граждане должны сообщать об известных им случаях торговли и хранения оружия. К несчастью, вместо сотрудничества, в значительной части подобных дел полиция сталкивается с сопротивлением, а иногда - с прямым применением насилия в момент рейдов, осуществления которых требуют от нас лидеры арабской общины”.