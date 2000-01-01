24.09 08:08 MIGnews.com

ООН выпустила доклад о борьбе с "токсичным" антисемитизмом

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Организация Объединенных Наций (ООН) выпустила новый доклад о борьбе с антисемитизмом, который предупреждает об усилиении этого пагубного являения. Среди главных "разносчиков", доклад выделяет белых националистов и исламистов, и заявляет о "токсичности" явления для общества. ООН призвала правительства действовать, чтобы обуздать ненависть с помощью информирования и образования.Посол Израиля в ООН Дэнни Данон высоко оценил доклад, и, в частности, высказался по поводу BDS-движения. По его мнению, Движение за бойкот, отчуждение и санкции (BDS) "поощряет антисемитизм", хотя в докладе об этом не говорится. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмед Шахид заявил, что в ряде стран, которые следуют таким тенденциям, растет число антисемитских инцидентов, что создает "атмосферу страха среди значительного числа евреев, ущемляя их право на свободу и религию".Он предупредил, что "антисемитизм, если его не остановит правительство, создаст риски не только для евреев, но и для представителей других национальностей", поскольку он "токсичен для демократии ... и угрожает всем обществам, в которых он распространяется". В отчете также говорится, что эта проблема получила "ограниченное внимание как проблема прав человека".Он призвал страны "выявлять, документировать и запрещать" случаи антисемитскихпреступлений. Что касается причин роста антисемитизма, докладчик назвал риторику неонацистов и радикальных исламистов. Он также сообщил о "левом антисемитизме" в различных странах, "в которых люди, утверждающие, что придерживаются антирасистских и антиимпериалистических взглядов, используют антисемитские высказывания, выражая гнев на политику правительства Израиля ".Представитель Израиля Данон сказал в заявлении: "Мы приветствуем публикацию беспрецедентного доклада от имени народов мира о явлении антисемитизма. Этот отчет является еще одним примером изменения [отношения] ООН к Израилю и решимости в том, что BDS-движение поощряет антисемитизм, это важное заявление ООН".Он добавил: "Антисемитизму нет места в нашем обществе, и его нужно осуждать повсюду".