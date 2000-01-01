25.09 04:11 MIGnews.com

США расширили список санкций в отношении Венесуэлы

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В США решили расширить список санкций в отношении Венесуэлы.Об этом заявили на сайте Минфина 24 сентября.Под санкции попали три панамские компании Bluelane Overseas SA, Tovase Development Corp, Trocana World Inc и одна базирующаяся на Кипре компания Caroil Transport Marine LTD.В черный список американских властей также попали корабли под флагом Панамы, осуществляющие транспортировку химической и нефтяной продукции."Сегодняшние санкции направлены против нефтяного сектора экономики Венесуэлы, а также против механизмов, которые используются при транспортировке нефти кубинским покровителям Мадуро, продолжающим оказывать поддержку бывшему незаконному режиму", – говорится в сообщении.Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.