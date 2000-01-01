Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











США расширили список санкций в отношении Венесуэлы 25.09 04:11   MIGnews.com

США расширили список санкций в отношении Венесуэлы

В США решили расширить список санкций в отношении Венесуэлы.

Об этом заявили на сайте Минфина 24 сентября.

Под санкции попали три панамские компании Bluelane Overseas SA, Tovase Development Corp, Trocana World Inc и одна базирующаяся на Кипре компания Caroil Transport Marine LTD.

В черный список американских властей также попали корабли под флагом Панамы, осуществляющие транспортировку химической и нефтяной продукции.

"Сегодняшние санкции направлены против нефтяного сектора экономики Венесуэлы, а также против механизмов, которые используются при транспортировке нефти кубинским покровителям Мадуро, продолжающим оказывать поддержку бывшему незаконному режиму", – говорится в сообщении.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:30
В Словакии прошли митинги за запрет абортов
03:12
Сиквел «Отряда самоубийц» будет отличаться от первой части
02:33
Охотник перепутал своего отца с кабаном и застрелил его
01:47
Церемония "Эмми" показала рекордно низкие рейтинги
00:26
Мать Деми Мур позволила изнасиловать свою дочь за $500
23:14
Назван самый пропалестинский Президент в истории США
22:49
В России на "Оскар" выдвинут фильм Кантемира Балагова
22:11
Создан самый мощный в мире квантовый компьютер
21:25
Землетрясение в Пакистане: 300 раненых
20:39
Шведская школьница стала кладезем для нового вида мемов
20:22
Полнометражный фильм по мотивам "Во все тяжкие" (видео)
19:21
В Кремле отреагировали на выступление Тунберг на саммите ООН
19:00
Boston Dynamics научил своего робота гимнастике  
18:34
Трагедия в Кении: стена школы обвалилась и погубила учеников
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus