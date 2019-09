24.09 20:39 MIGnews.com

Шведская школьница стала кладезем для нового вида мемов

Find yourself someone who looks upon your worst enemy the way Greta Thunberg looks at Trump. pic.twitter.com/euhZ51abAB — Joel Berkowitz (@JoelBerkowitz) 23 сентября 2019 г.

Greta Thunberg’s glare at Donald Trump is giving me the energy to get through this Monday pic.twitter.com/xdM0rdI2ln — Sam Stryker (@sbstryker) 23 сентября 2019 г.

“We are at the beginning of a mass extinction event.”

— Greta Thunberg pic.twitter.com/06dorNYxHR — Jay Kuo (@nycjayjay) 24 сентября 2019 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





После своего эмоционального выступления на саммите по климату ООН шведская школьница Грета Тунберг стала героиней нового мема.Мнения о речи Тунберг разделились на три лагеря. Одни считают, что девочка еще совсем юна, чтобы лезть в такую "повозку", вторые вовсе высмеяли то, что Грета требует действий по борьбе с изменением климата от благополучных стран, несмотря на то, что не только они загрязняют Землю, третьи вовсе выражают к школьнице личную неприязнь.Больше всего пользователям интернета полюбилась видеозапись из коридора ООН, где Тунберг пристально смотрит на президента США."Найдите себе кого-нибудь, кто будет смотреть на вашего злейшего врага так же, как Тунберг смотрит на Трампа.""Взгляд Греты Тунберг дает мне силы справиться с понедельником."