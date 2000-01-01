24.07 07:01 MIGnews.com

Иранцы в 100 км от границы: Израиль не принял план России

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10-й канал израильского ТВ сообщает, что в ходе переговоров с российской делегацией Израиль отверг предложение о том, что иранские силы в Сирии не будут находиться ближе чем 100 километров к границе Израиля.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел России Сергей лавров провели переговоры в Иерусалиме вечером 23 июля.Представитель правительства подчеркнул, что Израиль продолжает настаивать на том, чтобы Ирану не было позволено создать плацдарма в Сирии. Более того, Израиль требует, чтобы любые ракеты дальнего радиуса действия были убраны с сирийской территории, а все фабрики по производству высокоточных ракет закрыты.В дополнение к этому, Израиль требует от Москвы гарантий того, что системы ПВО, развернутые вокруг подобного рода объектов были вывезены из Сирии. Наконец, Израиль требует закрыть КПП на границе Сирии и Ливана и КПП на границе Сирии и Ирака с тем, чтобы не допустить контрабанды иранского оружия в Сирию.Во встрече, кроме Нетаниягу и Лаврова, принимали участие министр обороны Авигдор Либерман, советник по национальной безопасности Меир Бен-Шабат, начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, и начальник Генштаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.Комментируя встречу, премьер-министр Нетаниягу заявил: "Наши отношения чрезвычайно важны и реализуются, как вы видели, посредством прямых встреч между мной и президентом Путиным и между нашими командами. И я очень ценю заявления президента Путина и президента Трампа о безопасности Израиля, сделанные на недавнем саммите".Израильский представитель заявил, что Россия “обещает” создать зону безопасности шириной в 100 км от израильской границы, и добавил, что речь идет “о первом шаге”, в то время как Израиль продолжит предпринимать меры по предотвращению укрепления Ирана “в любых частях Сирии”.Сановник подчеркнул, что до тех пор, пока иранские ракеты дальнего радиуса действия смогут наносить удары по израильской территории, даже в случае, если они размещены за пределами предложенной русскими зоны безопасности, ВВС ЦАХАЛа “не прекращает действия по защите граждан Израиля”.Сановник заявил: “Иран настроен превратить Сирию во второй Ливан. Мы этого допустить не намерены. Русские слушали нас очень внимательно. Они знали наши требования, но сегодня они получили очень большое количество детальной информации”.