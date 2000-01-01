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flickr/Prime Minister of Israel24.07 20:28   MIGnews.com

Нетаниягу об инциденте с сирийским истребителем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал инцидент с сирийским истребителем. В заявлении, опубликованном канцелярией главы правительства, говорится:

"Наши системы противовоздушной обороны засекли самолет сирийских ВВС, который был поднят в воздух с военно-воздушной базы Т-4 и который нарушил воздушное пространство Израиля. Это явное нарушение соглашений о разделении сил от 1974 года, заключенных между нами и Сирией. Я неоднократно пояснял, что мы не допустим подобных нарушений, не потерпим никакого вторжения на нашу территорию ни с земли, ни с воздуха.

Наши военные силы отреагировали соответственно. Мы настаиваем на том, чтобы Сирия строго соблюдала соглашения о разделении сил между нами и ними".

Во вторник, 24 июля, израильские ПВО сбили сирийский самолет "Сухой" над Голанами, нарушившего воздушное пространство Еврейского государства. В Дамаске отрицают утверждения Иерусалима, заявив, что Су-22 был сбит над сирийской территорией.
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