24.07 18:50 MIGnews.com
Либерман призвал жителей Газы отстранить ХАМАС от власти
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал жителей анклава отстранить руководство ХАМАСа в Газе от власти.
"Все в ваших руках. Мы можем помочь вам превратить Газу в ближневосточный Сингапур. Если ваше руководство не готово к этому, тогда замените своих лидеров", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Ранее Либерман заявил, что группировка является главным виновником террористических нападений в секторе. По его словам, все происходящее в Газе "исключительная ответственность ХАМАСа".
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