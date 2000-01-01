24.07 18:50 MIGnews.com

Либерман призвал жителей Газы отстранить ХАМАС от власти

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал жителей анклава отстранить руководство ХАМАСа в Газе от власти."Все в ваших руках. Мы можем помочь вам превратить Газу в ближневосточный Сингапур. Если ваше руководство не готово к этому, тогда замените своих лидеров", - подчеркнул глава оборонного ведомства.Ранее Либерман заявил, что группировка является главным виновником террористических нападений в секторе. По его словам, все происходящее в Газе "исключительная ответственность ХАМАСа".