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Либерман призвал жителей Газы отстранить ХАМАС от власти24.07 18:50   MIGnews.com

Либерман призвал жителей Газы отстранить ХАМАС от власти

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал жителей анклава отстранить руководство ХАМАСа в Газе от власти.

"Все в ваших руках. Мы можем помочь вам превратить Газу в ближневосточный Сингапур. Если ваше руководство не готово к этому, тогда замените своих лидеров", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее Либерман заявил, что группировка является главным виновником террористических нападений в секторе. По его словам, все происходящее в Газе "исключительная ответственность ХАМАСа".
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