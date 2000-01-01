24.07 17:05 MIGnews.com

Ультиматум Израиля: никакого иранского присутствия в Сирии

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Правительство Израиля отклонило предложение РФ о создании в Сирии зоны в 100 километрах от Голанских высот, куда бы не допускались иранские военные. Иерусалим поддерживает вариант полного отсутствия Тегерана на сирийской территории, сообщил источник в израильском правительстве.Предложение было сделано главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Глава правительства отверг данную идею и заявил, что его страна не допустит укрепления позиций Ирана на всей территории Сирии. Также премьер предложил вывезти из САР все дальнобойное оружие.Встреча Лаврова и Нетаниягу состоялась в понедельник, 23 июля, в Иерусалиме.