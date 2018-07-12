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Командира наблюдателей в Хевроне вызвали в МИД Израиля 24.07 12:22   MIGnews.com

Командира наблюдателей в Хевроне вызвали в МИД Израиля

Командир миссии международных наблюдателей (TIPH) в Хевроне, Эйнар Йоргенсен, был вызван в МИД Израиля для дачи объяснений.

Вызов Йергенсена последовал за серией инцидентов, в ходе которых наблюдатели нанесли ущерб автомобилям еврейских жителей Хеврона, и после того как один из них дал пощечину еврейскому мальчику.

Европейская наблюдательная группа TIPH работает в Хевроне для того, чтобы фиксировать нарушения с обеих сторон - арабской и израильской. Группа состоит из граждан Дании, Италии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Турции. Израильские поселенцы давно жалуются на предвзятое отношение со стороны “беспристрастных” наблюдателей TIPH.





На прошлой неделе интернет всколыхнул клип, в котором швейцарский наблюдатель дает пощечину 10-летнему еврейскому мальчику. Наблюдатель был вынужден покинуть Израиль, швейцарский посол принес официальные извинения.

Израильская пресса, между тем, публикует кадры записи камер наружного наблюдения на улице Давид Ха-Мелех в Хевроне. На записи ясно виден наблюдатель, протыкающий шины автомобиля жителя Хеврона, Элада Фасса.
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