24.07 12:22 MIGnews.com

Командира наблюдателей в Хевроне вызвали в МИД Израиля

הכתבה החשובה של @Ofer_Hadad במלואה. אלימות ברוטלית נגד קטין בחסות סיור של שוברים שתיקה @btsIsrael. אל תתנו לזה לעבור בשקט >> pic.twitter.com/nTfrqGwgU4 — ישראל שלי | MyIsrael 🔥 (@MyIsraelorgil) July 12, 2018

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