Командира наблюдателей в Хевроне вызвали в МИД Израиля
Командир миссии международных наблюдателей (TIPH) в Хевроне, Эйнар Йоргенсен, был вызван в МИД Израиля для дачи объяснений.
Вызов Йергенсена последовал за серией инцидентов, в ходе которых наблюдатели нанесли ущерб автомобилям еврейских жителей Хеврона, и после того как один из них дал пощечину еврейскому мальчику.
Европейская наблюдательная группа TIPH работает в Хевроне для того, чтобы фиксировать нарушения с обеих сторон - арабской и израильской. Группа состоит из граждан Дании, Италии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Турции. Израильские поселенцы давно жалуются на предвзятое отношение со стороны “беспристрастных” наблюдателей TIPH.
На прошлой неделе интернет всколыхнул клип, в котором швейцарский наблюдатель дает пощечину 10-летнему еврейскому мальчику. Наблюдатель был вынужден покинуть Израиль, швейцарский посол принес официальные извинения.
Израильская пресса, между тем, публикует кадры записи камер наружного наблюдения на улице Давид Ха-Мелех в Хевроне. На записи ясно виден наблюдатель, протыкающий шины автомобиля жителя Хеврона, Элада Фасса.