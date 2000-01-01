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Турецкому бизнесмену не дали превратить синагогу в ресторан | Фото:24.07 10:41   MIGnews.com

Турецкому бизнесмену не дали превратить синагогу в ресторан

Городской совет Девентера на востоке Нидерландов на прошлой неделе счел план турецкого предпринимателя по превращению 125-летней синагоги в ресторан "несовместимым с характером здания".

Об этом во вторник, 24 июля сообщает The Times of Israel.

Синагога на Гол-стрит, высоке здание в нео-мавританском стиле, была построена в 1811 году.

Турецкий предпрениматель Айхан Сахин выкупил здание еще в январе этого года, пишет ежедневная газета De Stentor.

Том Фюрстенберг, председатель еврейской общины Девентера "Бет Шошанна", состоящей из нескольких десятков членов, сказал журналистам, что было бы "скандально", если муниципалитет одобрил планы Сахина.

По его словам, план станет концом еврейской институциональной жизни в Девентере.

Фюрстенберг также сказал, что план противоречит соглашениям, заключенным с Сахином. Еврейская община надеялась и впредь иметь возможность использовать учреждение в религиозных целях в условиях перехода прав собственности.

Отметим, что в Нидерландах некоммерческие организации и муниципалитеты берут синагоги, оставшиеся без общин, чтобы превратить их иногда в популярные музеи, как в Гронингене.

В свою очередь Сахин заявил журналистам, что его план превратить синагогу в ресторан "очень интересный" и понравится многим людям вне Девентера.

Он выразил разочарование по поводу того, что местная еврейская община будет без места для молитвы, если план будет одобрен, но добавил, что он "не Армия спасения".
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