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Суд над Нетаниягу будет транслироваться 13-ым каналом | Фото:24.05 08:21   MIGnews.com

Суд над Нетаниягу будет транслироваться 13-ым каналом

Журналисты 13-го канала достигли компромисса с владельцами: судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу будет освещаться телеканалом.

О своем решении руководство компании "Решет" сообщило вечером 23 мая.

Накануне разгорелся скандал, когда владельцы канала решили, что судебный процесс будет транслироваться без участия журналистов новостной службы. В ответ журналисты обратились с иском в БАГАЦ и потребовали, чтобы суд приказал 13 каналу транслировать судебное разбирательство по делу Нетаниягу через их компанию. В итоге руководство сдалось.

"Мы рады, что "Решет" позволяет журналистам 13-го канала транслировать процесс Нетаниягу. Обидно, что нужно было обратиться в БАГАЦ", – написал журналист Матан Ходоров в Twitter.

По его словам, позорными были ложные заявления, будто телеканал собирается прерывать трансляцию.


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