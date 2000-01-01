Суд над Нетаниягу будет транслироваться 13-ым каналом
Журналисты 13-го канала достигли компромисса с владельцами: судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу будет освещаться телеканалом.
О своем решении руководство компании "Решет" сообщило вечером 23 мая.
Накануне разгорелся скандал, когда владельцы канала решили, что судебный процесс будет транслироваться без участия журналистов новостной службы. В ответ журналисты обратились с иском в БАГАЦ и потребовали, чтобы суд приказал 13 каналу транслировать судебное разбирательство по делу Нетаниягу через их компанию. В итоге руководство сдалось.
"Мы рады, что "Решет" позволяет журналистам 13-го канала транслировать процесс Нетаниягу. Обидно, что нужно было обратиться в БАГАЦ", – написал журналист Матан Ходоров в Twitter.
По его словам, позорными были ложные заявления, будто телеканал собирается прерывать трансляцию.