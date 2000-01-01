24.05 08:21 MIGnews.com

Суд над Нетаниягу будет транслироваться 13-ым каналом

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Журналисты 13-го канала достигли компромисса с владельцами: судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу будет освещаться телеканалом.О своем решении руководство компании "Решет" сообщило вечером 23 мая.Накануне разгорелся скандал, когда владельцы канала решили, что судебный процесс будет транслироваться без участия журналистов новостной службы. В ответ журналисты обратились с иском в БАГАЦ и потребовали, чтобы суд приказал 13 каналу транслировать судебное разбирательство по делу Нетаниягу через их компанию. В итоге руководство сдалось."Мы рады, что "Решет" позволяет журналистам 13-го канала транслировать процесс Нетаниягу. Обидно, что нужно было обратиться в БАГАЦ", – написал журналист Матан Ходоров в Twitter.По его словам, позорными были ложные заявления, будто телеканал собирается прерывать трансляцию.