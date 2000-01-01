24.05 08:00 MIGnews.com

Сторонники Нетаниягу собрались перед судом

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Законодатели "Ликуда" организовали митинг под судом, где пройдет 24 мая первое заседание по коррупционным делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Сторонники главы правительства раскритиковали его политических оппонентов и прокуроров.Министры Ликуда Амир Оана и Мири Регев объявили, что будут сопровождать премьера на его суд. Другие депутаты также должны были сопровождать Нетаниягу.Отдельная акция протеста против премьера также состоится возле суда, где должна увеличиться численность полиции для соблюдения порядка."Мы считаем, что совершена большая несправедливость по отношению к правому лагерю. Правый лагерь – это тот, кто завтра предстанет перед судом", - сказал Оана в интервью 12 каналу.Депутат Мики Зохар выступил против СМИ и неуказанных левых, которые, как он считает, несут ответственность за юридические проблемы Нетаниягу."Вы сделали все, чтобы завтра была фотография премьер-министра на скамье подсудимых", – сказал он, отметив, что, если Нетаниягу будет осужден, это станет "величайшей несправедливостью в истории Израиля и израильской демократии".Между тем лидер оппозиции Яир Лапид обвинил депутатов "Ликуда" в подстрекательстве против судей и Авихая Мандельблитта."Один за другим министры Ликуда в течение последнего дня выходили в эфир с одной целью: подстрекать и угрожать судьям. Это единственная настоящая попытка государственного переворота, которая здесь происходит", – отметил Лапид.