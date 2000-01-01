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Альшейх: я не верил, что Биби будет премьером во время суда 24.05 07:24   MIGnews.com

Альшейх: я не верил, что Биби будет премьером во время суда

Бывший шеф полиции Израиля Рони Альшейх дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.

Альшейх заявил: "Я не верил, что суд начнется, и Нетаниягу все еще будет премьером. Это - провал всех, кто его окружает”.

Альшейх атаковал политиков Ликуда, в первую очередь - Дуди Амсалема, назвавшего юридического советника правительства Авихая Мандлеьблитта “преступником”. Альшейх заявил, что Амаслем “действует подобно мафиози”, и “пытается подорвать баланс всей системы”.

Альшейх заявил: "Не менее шокирует молчание большинства политиков. Если лидерство хранит молчание после подобных атак, судьи на процессе Нетаниягу будут следующими на очереди”.

Относительно назначения нового шефа полиции Альшейх заявил: Мое мнение не изменилось. Нет никаких оснований для того, чтобы пытаться найти кандидата за пределами системы. Есть достойные кандидаты внутри организации, и нет никакой надобности снова встряхивать систему. Если они все равно это сделают - это будет выглядеть очень подозрительно”.


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