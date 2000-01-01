24.05 20:31 MIGnews.com

Источники в окружении Нетаниягу: мы приближаемся к выборам

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Источники в окружении Биньямина Нетаниягу выражают пессимизм в связи с перспективами формирования коалиции и правительства, сообщает портал Walla.Окружение Нетаниягу также жестко атакует лидера НДИ Авигдора Либермана, который якобы “заинтересован в крахе премьер-министра и не ищет путей создания правого правительства”.Нетаниягу провел консультации с министром Яривом Левиным и Натаном Эшелем в отеле Дан Кейсария. Они якобы пришли к выводу о том, что “не существует никаких ясных альтернатив повторным выборам”.