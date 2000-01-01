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Источники в окружении Нетаниягу: мы приближаемся к выборам | Фото:24.05 20:31   MIGnews.com

Источники в окружении Нетаниягу: мы приближаемся к выборам

Источники в окружении Биньямина Нетаниягу выражают пессимизм в связи с перспективами формирования коалиции и правительства, сообщает портал Walla.

Окружение Нетаниягу также жестко атакует лидера НДИ Авигдора Либермана, который якобы “заинтересован в крахе премьер-министра и не ищет путей создания правого правительства”.

Нетаниягу провел консультации с министром Яривом Левиным и Натаном Эшелем в отеле Дан Кейсария. Они якобы пришли к выводу о том, что “не существует никаких ясных альтернатив повторным выборам”.


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