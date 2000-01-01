Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Украина может перенести посольство в Иерусалим | Фото:24.05 12:44   MIGnews.com

Украина может перенести посольство в Иерусалим

Верховная Рада Украины зарегистрировала проект постановления о переносе украинского посольства из Тель-Авива в Иерусалим (документ №10325). Об этом сообщает Страна.ua.

Среди инициаторов проекта 86 депутатов. В том числе, Вадим Рабинович, Антон Геращенко, Алексей Гончаренко, Максим Поляков, Георгий Логвинский, Сергей Каплин, Борислав Береза и др.

На данный момент, в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Ранее, президент Бразилии также обещал перенести посольство своей страны в Иерусалим.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:45
SpaceX запустила спутники высокоскоростного интернета
14:37
Лига Италии хочет изменить политику ЕС, а не правительство
14:08
Индуистка, обвиняемая в терроризме, вошла в парламент Индии
13:19
Возле поселения Негохот вспыхнул пожар
12:51
Жара в Израиле, как выжить? Правила поведения в жару
12:19
Тереза Мэй уходит в отставку
12:09
Сексуальные преступления замдиректора столичного театра
11:58
А мы все-таки пара! Свадьба Потапа и Насти Каменских
11:40
Помощь Израилю: прибыли спасательные силы Кипра
11:16
В Германии официально представлен первый израильский корвет
10:49
Депутаты хотят отменить Закон об эвакуации поселений
10:24
Президент Бразилии отпраздновал День Независимости Израиля
10:02
Ассамблея Европы не признала альянс правых партий
09:36
Либерман: "У Израиля будут новые выборы"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus