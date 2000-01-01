24.05 12:44 MIGnews.com
Украина может перенести посольство в Иерусалим
Верховная Рада Украины зарегистрировала проект постановления о переносе украинского посольства из Тель-Авива в Иерусалим (документ №10325). Об этом сообщает Страна.ua.
Среди инициаторов проекта 86 депутатов. В том числе, Вадим Рабинович, Антон Геращенко, Алексей Гончаренко, Максим Поляков, Георгий Логвинский, Сергей Каплин, Борислав Береза и др.
На данный момент, в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Ранее, президент Бразилии также обещал перенести посольство своей страны в Иерусалим.
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