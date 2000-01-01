24.05 10:49 MIGnews.com

Депутаты хотят отменить Закон об эвакуации поселений

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Десять депутатов "Ликуда" и Союза правых партий сообщили главе регионального совета Самарии Йосси Дагану, что планируют представить законопроект об отмене Закона об эвакуации поселений.Хотя Израиль эвакуировал несколько городов северной Самарии в 2005 году, в настоящее время там никто не живет, и они остаются под израильским контролем, и ЦАХАЛ продолжают охранять этот район.В состав группы входят лидеры "Ликуда" Михал Шир Сегман, Этти Атия, Шломо Кархи, Оснат Марк, Кети Шитрит, Ариэль Келлнер и Мэй Голан, а также депутаты Союза правых партий Моти Йогев, Офир Софер и Идит Силман.Законопроект был представлен в каждом Кнессете с 2005 года, и ожидается, что он будет вновь представлен в 21-м Кнессете.Даган в настоящее время настаивает на том, чтобы отменить Закон о разъединении в условиях коалиционных соглашений следующего правительства."Поддержка депутатов очень трогательная", - сказал Даган. "Мы знаем, что примерно 30 из 35 депутатов "Ликуда" поддерживают законопроект, как и большая часть правительства. Понятно, что есть поддержка "от стены к стене". Все, что осталось, - это премьер-министр, который будет направлять и исправлять ошибки."