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Евреи-демократы разочарованы миграционной проблемой Израиля | Фото:24.04 21:54   MIGnews.com

Евреи-демократы разочарованы миграционной проблемой Израиля

Восемнадцать из 21 еврейских представителей партии Демократов в Палате представителей США написали письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором выразили свое разочарование и тревогу по поводу сорвавшейся миграционной сделки.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

В письме говорилось, что евреи-демократы были "воодушевлены", когда 2 апреля появились слухи о возможном соглашении, которое позволило бы переместить африканских беженцев, живущих в Израиле.

В своем письме, отправленном в понедельник, политики отметили, что они "были встревожены, что договор был приостановлен, затем отменен, лишая граждан Судана и Эритреи, ищущих убежища, в подвешенном состоянии, без четкого плана действий".

Уточняется, что они также настоятельно призвали израильское правительство быстро найти решение, отвечающее интересам как Израиля так и беженцев.
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