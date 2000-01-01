Евреи-демократы разочарованы миграционной проблемой Израиля
Восемнадцать из 21 еврейских представителей партии Демократов в Палате представителей США написали письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором выразили свое разочарование и тревогу по поводу сорвавшейся миграционной сделки.
В письме говорилось, что евреи-демократы были "воодушевлены", когда 2 апреля появились слухи о возможном соглашении, которое позволило бы переместить африканских беженцев, живущих в Израиле.
В своем письме, отправленном в понедельник, политики отметили, что они "были встревожены, что договор был приостановлен, затем отменен, лишая граждан Судана и Эритреи, ищущих убежища, в подвешенном состоянии, без четкого плана действий".
Уточняется, что они также настоятельно призвали израильское правительство быстро найти решение, отвечающее интересам как Израиля так и беженцев.