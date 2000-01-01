24.04 12:23 MIGnews.com

Армия САР: РФ и Иран готовы разместить наземные силы

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Источники в сирийской армии заявили, что Россия выразила готовность разместить наземные силы в Сирии, если от президента Сирии Башара Асада будет получен официальный запрос.В интервью "Аль-Кудс аль-Араби" источники сообщили, что Министерство обороны России заявило, что оно готово развернуть спецназ на местах, где может быть давление со стороны мятежников.Источники добавили, что Иран готов расширить свое участие в боях в Сирии, включая отправку сухопутных войск.Минобороны России на данный момент никак не прокомментировало данное сообщение. Детали уточняются.