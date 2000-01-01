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Официальный сайт Минобороны РФ 24.04 12:23   MIGnews.com

Армия САР: РФ и Иран готовы разместить наземные силы

Источники в сирийской армии заявили, что Россия выразила готовность разместить наземные силы в Сирии, если от президента Сирии Башара Асада будет получен официальный запрос.

В интервью "Аль-Кудс аль-Араби" источники сообщили, что Министерство обороны России заявило, что оно готово развернуть спецназ на местах, где может быть давление со стороны мятежников.

Источники добавили, что Иран готов расширить свое участие в боях в Сирии, включая отправку сухопутных войск.

Минобороны России на данный момент никак не прокомментировало данное сообщение. Детали уточняются.
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