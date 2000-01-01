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Палестинцы возмущены урезанием помощи за пенсии террористам 24.03 18:56   MIGnews.com

Палестинцы возмущены урезанием Конгрессом денег на террор

Организация освобождения Палестины раскритиковала Конгресс США за принятие так называемого "закона Тейлора Форса", в рамках которого американское казначейство сможет урезать помощь Рамалле на суммы, которые будут перечисляться на "зарплаты" и "пособия" палестинским террористам и их семьям.

Представитель ООП в Вашингтоне Хусам Зомлот назвал это решение политически мотивированным. По его словам, давление на ПА "не сработает, а лишь нанесет серьезный ущерб перспективам воцарения мира на Ближнем Востоке".

Это решение, по словам Зомлота, "карает" ПА, которую он, в свою очередь, назвал "единственной структурой, приверженной миру и ненасилию". Он утверждает, что это "подрывает американо-палестинские двусторонние отношения и десятилетия инвестиций США в проект "двух государств".

Хусам Зомлот обвинил Конгресс в "вопиющей предвзятости".

Напомним, что данная инициатива получила название в честь 29-летнего ветерана кампаний США в Ираке и Афганистане Тейлора Форса. В марте 2016 года он стал жертвой теракта, совершенного арабским террористом в Тель-Авиве, куда он приехал в качестве члена группы студентов университета Вандербильта по учебной программе.

Накануне документ был принят Конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом в рамках совокупного пакета законов о сокращении расходов. Ранее в декабре его одобрила Палата представителей.
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