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Мерец переманивает депутатов Еш Атид и Сионистского лагеря 24.03 16:55   MIGnews.com

Мерец переманивает депутатов Еш Атид и Сионистского лагеря

Новый председатель партии "Мерец" Тамар Зандберг переходит от слов к действиям – решив, что виртуальных призывов будет недостаточно, она готовится к встрече с депутатами от "Аводы", чтобы убедить их покинуть родные пенаты и перейти под ее крыло, чем может еще сильнее ослабить и без того потерявший поддержку политический блок Ави Габая.

Выступая в Тель-Авивском центре ярмарок после своей победы над Ави Бускилой, новый лидер "Мереца" назвала депутатов из других партий, которые, по ее мнению, смогут реализовать себя под ее началом – это Мерав Михаэли, Став Шаффир, Йосси Йона и Мики Розенталь из "Аводы", Офер Шелах и Яэль Герман из "Еш Атид" и Рой Фолькман из "Кулану".

Сокрушаясь, что в разгар коалиционного кризиса две недели назад "Сионистский лагерь" не поддержал роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов, Тамар Зандберг обвинила Ави Габая в том, что его блок стал "телохранителем" коалиции Нетаниягу.

""Авода" слишком долго была кораблем, который зигзагообразно заигрывал с правыми, теряя свои направление и совесть. Пора положить конец фальшивой политике, прекратить этот маскарад, хватит извинений и страха. Я приглашаю членов "Аводы", которым осточертели внутренняя грызня, заигрывания с правыми и невозможность произношения слова "оккупация", присоединиться к нам", - заявила она.

Обращаясь к членам "Еш Атид", она предупредила, что лидер партии Яир Лапид может стать "вторым Нетаниягу".

Стоит отметить, что после ее победы и Габай, и Лапид поздравили ее с новым достижением в политической карьере.
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